ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев больше всех очков набрал форвард Торнике Шенгелия — 16.

Армейцы прервали серию из двух поражений в Евролиге. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 10 поражениях. «Црвена Звезда» идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче.