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22:24 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 87:72 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деян Давидовац, в активе которого 20 очков. У армейцев больше всех очков набрал форвард Торнике Шенгелия — 16.

Армейцы прервали серию из двух поражений в Евролиге. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 10 поражениях. «Црвена Звезда» идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 30 марта в гостях против санкт-петербургского «Зенита», «Црвена Звезда» в тот же день примет итальянский «Милан».

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