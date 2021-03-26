Текущие события
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
27.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург Мг
40
Хоккей. НХЛ
27.03
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.03
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» на выезде обыграл «Химки» в Евролиге

«Зенит» 26 марта в матче регулярного сезона Евролиги на выезде обыграл «Химки» — 91:70.

Наверх

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джордан Мики, набравший 23 очка и сделавший пять подборов. У Алексея Шведа 19 очков.

Питерский клуб с 17 победами вышел на восьмое место в турнирной таблице, подмосковная команда продолжает занимать последнюю строчку (три победы).

 Безумие у пар на ЧМ: первое золото России, а Бойкова дерзит Москвиной!
Из спорта в порно. Яркие примеры смены профессии
Российские фигуристы выиграли ритм-танец на чемпионате мира
СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Игорь Ларионов объяснил нежелание НХЛ расследовать дело Панарина
«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии плей-офф КХЛ
«Это история!»: Ягудин восхитился историческим прокатом Трусовой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь