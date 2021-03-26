«Зенит» на выезде обыграл «Химки» в Евролиге
«Зенит» 26 марта в матче регулярного сезона Евролиги на выезде обыграл «Химки» — 91:70.
«Зенит» 26 марта в матче регулярного сезона Евролиги на выезде обыграл «Химки» — 91:70.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джордан Мики, набравший 23 очка и сделавший пять подборов. У Алексея Шведа 19 очков.
Питерский клуб с 17 победами вышел на восьмое место в турнирной таблице, подмосковная команда продолжает занимать последнюю строчку (три победы).