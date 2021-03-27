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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА громит УНИКС, Итудис опять ругается с Джеймсом?

В отсутствии лучшего снайпера роль лидера на себя взял Уилл Клайберн, набравший 22 очка за первую половину.

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Источник: Спорт-Экспресс

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

ЦСКА — УНИКС — 92:73 (21:24, 33:24, 25:18, 15:12).

ЦСКА: Клайберн (24), Ухов (16), Хэкетт (16).

УНИКС: Мики (20), Вяльцев (18), Макколлум (11).

Судьи: Роберт Виклицкий, Марчин Ковальски (оба — Польша), Илья Путенко (Россия).

27 марта. Москва. УСК ЦСКА. 2307 зрителей.

ЦСКА уверенно обыграл УНИКС в матче недели Единой лиги ВТБ. Казанцы впервые в этом сезоне пропустили 100 и более очков, а также уступили армейцам второе место в турнирной таблице. Матч в Москве запомнился высокими скоростями и эмоциональными порывами. Уже вначале игры во время тайм-аута о чем-то поспорили Димитрис Итудис и Майк Джеймс, после чего американец, махнув рукой, отправился в раздевалку и больше не появлялся на паркете (пресс-служба клуба утверждает, что у разыгрывающего прихватило живот). А УНИКС получил сразу четыре технических фола. Причем два из них схлопотал всегда гиперспокойный Димитрис Прифтис, который в этот вечер был готов подраться с арбитром. Это случилось в четвертой четверти. После удаления своего тренера игроки гостей окончательно смирились с поражением. А вот отсутствие Джеймса благоприятно сказалось на ЦСКА. Армейцы весь матч демонстрировали командный баскетбол, а получившие дополнительное игровое время Александр Хоменко и Иван Ухов провели великолепный матч.

Фантастика от Клайберна

Перед этой игрой Итудис заявил, что УНИКС является командой уровня Евролиги. В словах греческого тренера не было и доли сарказма. В последние четырех матчах Прифтис и компания трижды обыгрывали ЦСКА, а нынешний состав казанцев вполне может рассчитывать не только на победу в Еврокубке, но и в Лиге ВТБ.

Но в этот раз УНИКС не смог дать бой действующим победителям Евролиги. Возможно, дело в усталости. Это был уже третий матч для казанцев на этой неделе. В плей-офф Еврокубка они успели обыграть «Локомотив-Кубань» дома и проиграть в Краснодаре. Теперь исход российского противостояния решится 31 марта. Для хозяев этот также был третий матч за шесть дней, но победы над «Калевом» и «Црвеной Звездой» дались столичной команде достаточно легко.

Хотя начало игры осталось за УНИКСом. Казанцы повели 19:10, но после замены Джеймса на Ухова армейцы быстро отыграли этот гандикап. Причем Иван набрал сразу 8 очков своей команды. Во второй же четверти солировал Уилл Клайберн. Защита гостей никак не могла подобрать ключи к MVP последнего «Финал четырех». В первой половине на счету Уилла 22 очка, 4/5 — трехочковых.

Доминирование на щите

После перерыва ЦСКА продолжил наращивать свое преимущество. Вновь очень хорош был разыгравшийся Йоханнес Фойгтманн (у немца дабл-дабл за 24 минуты на паркете). Центровой радовал своей подвижностью и длинными пасами со своей половины площадки. И, конечно, фирменными трехочковыми, один из которых замкнул третью десятиминутку (79:66). Также стоит отметить Александра Хоменко, молодой разыгрывающий москвичей был очень надежен в защите.

Вначале же четвертой четверти после очередного рывка ЦСКА нервы не выдержали у Прифтиса. Тренер казанцев отказался соглашаться с фолом Айзея Кэнана и получил второй технический фол. Помощникам Прифтиса потребовалось немало усилий, чтобы успокоить своего босса и отправить его досматривать матч в раздевалку. Оставшись без главного тренера, гости не нашли в себе силы переломить ход игры. Особенно поразило доминирование ЦСКА на подборах (37:23). И это в отсутствии двух ключевых «больших» — Николы Милутинова и Джоэля Боломбоя.

Таким образом, казанцы прервали свою победную серию, которая составляла 10 матчей. Интересно, что свое предыдущее поражение в Лиге казанцы также потерпели от армейцев — в декабре 2020 года. Борьбу за второе место в регулярном сезоне клубы (у ЦСКА и УНИКСа по 15 побед) продолжат уже в апреле. Казанцы отправятся на выезд в Красноярск (3 апреля), а армейцы сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (5 апреля).

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