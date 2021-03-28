«Нижний Новгород» с двузначной разницей обыграл «Енисей»

Уже в первой четверти гостям удалось выйти вперёд — 30:20. Во втором отрезке подопечные Зорана Лукича продолжали удерживать преимущество — 50:41. После большого перерыва «Нижний Новгород» ни разу не уступал в счёте, максимальный отрыв команды составлял 15 очков. Третья десятиминутка завершилась со счётом 76:62.