«Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели девятое поражение подряд в матчах в Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели девятое поражение подряд в матчах в Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в своем 19-м поединке минчане проиграли на выезде «Химкам» со счетом 65:89 (16:20, 17:29, 13:19, 19:21). Самым результативным в составе «драконов» стал Владислав Близнюк, набравший 15 очков.
До этого подопечные Ростислава Вергуна одержали всего две победы и
Свой следующий поединок «Цмокi-Мiнск» проведут 4 апреля в Перми против местного клуба «Парма». Пермская команда находится на девятой позиции в турнирной таблице, победив в семи из 18 проведенных матчей.