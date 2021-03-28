«Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня в своем 19-м поединке минчане проиграли на выезде «Химкам» со счетом 65:89 (16:20, 17:29, 13:19, 19:21). Самым результативным в составе «драконов» стал Владислав Близнюк, набравший 15 очков.

До этого подопечные Ростислава Вергуна одержали всего две победы и по-прежнему занимают последнее, 13-е, место в таблице «банковского» турнира. Лидируют баскетболисты питерского «Зенита», у которого 18 викторий, казанский УНИКС и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.