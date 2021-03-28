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28 марта, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели девятое поражение подряд в матчах в Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в своем 19-м поединке минчане проиграли на выезде «Химкам» со счетом 65:89 (16:20, 17:29, 13:19, 19:21). Самым результативным в составе «драконов» стал Владислав Близнюк, набравший 15 очков.

До этого подопечные Ростислава Вергуна одержали всего две победы и по-прежнему занимают последнее, 13-е, место в таблице «банковского» турнира. Лидируют баскетболисты питерского «Зенита», у которого 18 викторий, казанский УНИКС и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.

Свой следующий поединок «Цмокi-Мiнск» проведут 4 апреля в Перми против местного клуба «Парма». Пермская команда находится на девятой позиции в турнирной таблице, победив в семи из 18 проведенных матчей.

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