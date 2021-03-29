Защитника ЦСКА Джеймса отстранили от матчей

ЦСКА во вторник в Санкт-Петербурге проведет матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита».

«Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом», — говорится в сообщении ЦСКА.

Джеймс 27 марта досрочно завершил игру Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (102:86). Американец вышел в стартовой пятерке, сыграл три минуты, очков не набрал, совершил две потери. После тайм-аута при счете 2:7, взятого главным тренером Итудисом, Джеймс ушел в раздевалку и не вернулся в игру. После матча Итудис заявил, что «пока не стоит вдаваться в детали» причин случившегося.

В текущем сезоне Евролиги Джеймс занимает первое место по результативности (19,3 очка в среднем за игру) и второе — по рейтингу полезности (19,7 балла).