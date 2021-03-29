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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитника ЦСКА Джеймса отстранили от матчей

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Американский баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс решением главного тренера команды отстранен от игр, сообщается на сайте армейцев.

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ЦСКА во вторник в Санкт-Петербурге проведет матч регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита».

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«Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом», — говорится в сообщении ЦСКА.

Джеймс 27 марта досрочно завершил игру Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (102:86). Американец вышел в стартовой пятерке, сыграл три минуты, очков не набрал, совершил две потери. После тайм-аута при счете 2:7, взятого главным тренером Итудисом, Джеймс ушел в раздевалку и не вернулся в игру. После матча Итудис заявил, что «пока не стоит вдаваться в детали» причин случившегося.

В текущем сезоне Евролиги Джеймс занимает первое место по результативности (19,3 очка в среднем за игру) и второе — по рейтингу полезности (19,7 балла).

В январе ЦСКА отстранил Джеймса за инцидент с его участием в раздевалке после матча с турецким «Фенербахче», когда, по информации СМИ, американец вступил в перепалку с Итудисом и партнерами по команде.

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