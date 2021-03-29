Защитника ЦСКА Джеймса отстранили от матчей
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Американский баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс решением главного тренера команды отстранен от игр, сообщается на сайте армейцев.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Американский баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс решением главного тренера команды отстранен от игр, сообщается на сайте армейцев.
ЦСКА во вторник в
«Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом», — говорится в сообщении ЦСКА.
Джеймс 27 марта досрочно завершил игру Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (102:86). Американец вышел в стартовой пятерке, сыграл три минуты, очков не набрал, совершил две потери. После
В текущем сезоне Евролиги Джеймс занимает первое место по результативности (19,3 очка в среднем за игру) и второе — по рейтингу полезности (19,7 балла).
В январе ЦСКА отстранил Джеймса за инцидент с его участием в раздевалке после матча с турецким «Фенербахче», когда, по информации СМИ, американец вступил в перепалку с Итудисом и партнерами по команде.