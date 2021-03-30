Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Хорватия
Мальта
20
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Словакия
Россия
21
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Бельгия
Беларусь
70
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Уэльс
Чехия
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Гибралтар
Нидерланды
05
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Черногория
Норвегия
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Турция
Латвия
33
Хоккей. НХЛ
31.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
31.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
31.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
31.03
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
31.03
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Словения
10
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Сербия
12
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги, обыграв «Зенит»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче 32-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги и досрочно вышел в плей-офф турнира.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 86:74 (22:18, 26:24, 15:15, 23:17) в пользу гостей.

ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче «регулярки», гарантировал себе место в плей-офф Евролиги. «Зенит» потерпел 14-е поражение при 17 победах.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 96:86,
  • «Реал» (Испания) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 83:108,
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 72:93.

«Анадолу Эфес» и «Милан» также вышли в плей-офф турнира.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
Словакия - Россия: наши теперь не назовут соперника «колхозом»
Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован за богохульство
СМИ: немецкий клуб хочет продлить аренду полузащитника ЦСКА
Форвард «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом
Тарасова отреагировала на слова Бобровой о работе Тутберидзе
Грандиозная распродажа на AliExpress: суперскидки на все
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь