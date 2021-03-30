ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги, обыграв «Зенит»

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 86:74 (22:18, 26:24, 15:15, 23:17) в пользу гостей.

ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче «регулярки», гарантировал себе место в плей-офф Евролиги. «Зенит» потерпел 14-е поражение при 17 победах.

Результаты других матчей игрового дня:

«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 96:86,

«Реал» (Испания) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 83:108,

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 72:93.