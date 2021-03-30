ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги, обыграв «Зенит»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче 32-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги и досрочно вышел в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА победил петербургский «Зенит» в матче 32-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги и досрочно вышел в
Встреча, прошедшая в
ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче «регулярки», гарантировал себе место в
Результаты других матчей игрового дня:
«Анадолу Эфес» и «Милан» также вышли в