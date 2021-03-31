«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче Лиги чемпионов

В первой четверти командам не удалось выявить лидера — 24:24. Уже во второй десятиминутке «Нижний Новгород» совершил рывок, и преимущество хозяев выросло до 14 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 57:45. В третьей четверти нижегородский клуб продолжал опережать соперника в счёте, а к середине четвёртой окончательно растерял всё преимущество.