УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарского клуба Кевин Херви, в активе которого 22 очка. В составе казанской команды больше всех очков набрал защитник Джамар Смит — 19. Дабл-дабл оформил форвард гостей Миндаугас Кузминскас — 19 очков и 11 подборов.

Казанцы вышли в полуфинал турнира, выиграв серию до двух побед со счетом 2−1. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче — 94:88, во второй игре победил краснодарский клуб со счетом 86:74.