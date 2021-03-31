Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Греция
Грузия
00
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Испания
Косово
20
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Литва
Италия
00
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Северная Ирландия
Болгария
00
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Босния и Герцеговина
Франция
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Украина
Казахстан
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Австрия
Дания
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Молдавия
Израиль
11
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Шотландия
Фарерские острова
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Андорра
Венгрия
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Англия
Польша
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Сан-Марино
Албания
00
Хоккей. НХЛ
1.04
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.04
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
1.04
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
1.04
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
1.04
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:44 (мск), источник: ТАСС

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 31 марта. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашней площадке со счетом 82:78 одержал победу над краснодарской командой «Локомотив-Кубань» в третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарского клуба Кевин Херви, в активе которого 22 очка. В составе казанской команды больше всех очков набрал защитник Джамар Смит — 19. Дабл-дабл оформил форвард гостей Миндаугас Кузминскас — 19 очков и 11 подборов.

Казанцы вышли в полуфинал турнира, выиграв серию до двух побед со счетом 2−1. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче — 94:88, во второй игре победил краснодарский клуб со счетом 86:74.

В полуфинальной серии УНИКС встретится с итальянским «Виртусом».

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Молодежная сборная России вылетела с Евро-2021
Роналду получил в нос на глазах русского судьи. Обзор отбора ЧМ
Лучший боец UFC отказался драться с новым чемпионом за 10 млн
«Адмирал» вернется в КХЛ, «Торпедо» опять переехало на Запад
Черчесов — о старте отбора ЧМ-2022 и обнимашках Марио и Джикии
Сборная Армении возглавила отборочную группу ЧМ-2022
Право на жизнь: поможем молодому спортсмену
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь