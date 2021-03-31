Баскетболисты «Химок» прервали серию из четырех поражений в Евролиге, победив «Вийёрбан»

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, в его активе 32 очка. В составе французского клуба 24 очка набрал форвард Гершон Ябуселе.

«Химки» одержали четвертую победу в 31 матче Евролиги и прервали серию из четырех поражений. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 2 марта, тогда «Химки» обыграли испанский «Реал» (78:77), прервав другую проигрышную серию, из 17 матчей.

«Химки», которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата. «Вийёрбан» идет на 14-м месте с 12 победами в 31 игре.