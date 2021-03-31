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31 марта, источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» прервали серию из четырех поражений в Евролиге, победив «Вийёрбан»

ТАСС, 31 марта. Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над французским «Вийёрбаном» со счетом 87:85 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 878 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Алексей Швед, в его активе 32 очка. В составе французского клуба 24 очка набрал форвард Гершон Ябуселе.

«Химки» одержали четвертую победу в 31 матче Евролиги и прервали серию из четырех поражений. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала в турнире 2 марта, тогда «Химки» обыграли испанский «Реал» (78:77), прервав другую проигрышную серию, из 17 матчей.

«Химки», которые ранее потеряли шансы на выход в плей-офф, располагаются на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата. «Вийёрбан» идет на 14-м месте с 12 победами в 31 игре.

В следующем туре «Химки» 2 апреля сыграют с ЦСКА, «Вийёрбан» в этот же день сыграет в гостях против российского «Зенита».

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