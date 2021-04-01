Алексей Швед пропустит около четырех недель из-за перелома пальца

В первой половине матча Швед в игровом моменте получил повреждение пальца на руке, но, несмотря на травму, доиграл до конца матча, набрав 32 очка. На следующий день баскетболист прошел обследование, по результатам которого был диагностирован перелом (без смещения) фаланги указательного пальца правой руки. Игроку была наложена гипсовая лангета, срок восстановления составит около четырех недель.