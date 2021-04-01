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1 апреля, источник: Sport24

Алексей Швед пропустит около четырех недель из-за перелома пальца

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед в матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги против французского АСВЕЛ получил перелом указательного пальца, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В первой половине матча Швед в игровом моменте получил повреждение пальца на руке, но, несмотря на травму, доиграл до конца матча, набрав 32 очка. На следующий день баскетболист прошел обследование, по результатам которого был диагностирован перелом (без смещения) фаланги указательного пальца правой руки. Игроку была наложена гипсовая лангета, срок восстановления составит около четырех недель.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» выиграли встречу с АСВЕЛ в овертайме со счетом 87:85 (20:22; 22:9; 20:19; 13:15, ОТ — 12:10).

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Химки» набрали за 31 матч 8 очков и с этим показателем занимают 18-е место.

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