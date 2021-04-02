«Црвена Звезда» победила «Маккаби» в матче Евролиги

Встреча в Белграде завершилась со счетом 76:64 (15:21, 18:13, 20:11, 23:19). В составе хозяев самым результативным стал Джордан Лойд (21 очко), его партнер по команде Ландри Нноко (10 очков, 11 подборов) сделал дабл-дабл. У гостей Тайлер Дорси набрал 14 очков.