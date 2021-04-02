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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» победила «Маккаби» в матче Евролиги

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Баскетболисты сербской «Црвены Звезды» на своей площадке обыграли израильский «Маккаби» в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча в Белграде завершилась со счетом 76:64 (15:21, 18:13, 20:11, 23:19). В составе хозяев самым результативным стал Джордан Лойд (21 очко), его партнер по команде Ландри Нноко (10 очков, 11 подборов) сделал дабл-дабл. У гостей Тайлер Дорси набрал 14 очков.

Результаты остальных матчей:

«Баскония» (Испания) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 101:111 (в овертайме),

«Панатинаикос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 86:83 (в овертайме),

«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 71:70.

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