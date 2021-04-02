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2 апреля, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. ЦСКА на своем паркете обыграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Москве прошла в присутствии 3 261 зрителя и завершилась со счетом 97:72.

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Самыми результативными игроками матча стали Габриэль Лундберг, Йоханнес Фойгтман (ЦСКА) и Джордан Мики («Химки»), в их активе по 16 очков.

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В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются. У «Химок» матч пропустил самый результативный игрок в истории клуба Алексей Швед, ранее стало известно, что у него диагностирован перелом пальца правой руки.

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ЦСКА ранее досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, команда идет второй в таблице с 22 победами в 32 матчах, «Химки», потерявшие шансы на выход в плей-офф, идут на последней, 18-й строчке, одержав четыре победы в 32 играх. В следующем туре московский клуб 8 апреля примет французский «Вийёрбан», «Химки» 6 апреля в гостях встретятся с «Маккаби» из Тель-Авива.

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