ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются. У «Химок» матч пропустил самый результативный игрок в истории клуба Алексей Швед, ранее стало известно, что у него диагностирован перелом пальца правой руки.

ЦСКА ранее досрочно обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, команда идет второй в таблице с 22 победами в 32 матчах, «Химки», потерявшие шансы на выход в плей-офф, идут на последней, 18-й строчке, одержав четыре победы в 32 играх. В следующем туре московский клуб 8 апреля примет французский «Вийёрбан», «Химки» 6 апреля в гостях встретятся с «Маккаби» из Тель-Авива.