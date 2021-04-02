ЦСКА разгромил «Химки» и обеспечил себе преимущество домашней площадки в плей-офф Евролиги

Армейцы уверенно забрали три последних матча. Зависимость от американца не такая большая, как могло показаться.

ЦСКА против «Химок» — главное баскетбольное противостояние России. Но перед очным поединком в Евролиге всё внимание было направлено на детали. Уж больно разные силы сейчас представляют коллективы. Как тут не провести аналогию с Ленинградским проспектом, который может предстать в образе турнирной таблицы Евролиги: армейцы находятся на одной его части, а химчане — на противоположной.

Но, к чести жёлто-синих, они продолжают биться. Одна только победа над АСВЕЛом (87:85 ОТ) в овертайме в последней игре чего стоит. Андрей Мальцев встал на мостик тонущего корабля и делает всё, чтобы закончить сезон достойно.

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ЦСКА после победы над «Зенитом» досрочно обеспечил себе место в плей-офф, а в случае победы над «Химками» гарантировал бы и преимущество своей площадки в матчах навылет. Но о спокойствии в стане по-прежнему действующего чемпиона Евролиги говорить не приходится. История с отчислением Майка Джеймса продолжается, а вдобавок ко всему серьёзную травму голеностопа получил Джоэл Боломбой. Российский игрок вынужден перемещаться на костылях, и сроки его возвращения даже в общую тренировочную группу пока туманны.

Обе команды начали игру без разведки. Ещё бы, ведь они так хорошо друг друга знают. Что бросалось в глаза по первым минутам — хозяева «Мегаспорта» без Майка Джеймса старались играть до верного и доводить мяч до своих «больших». Больше других старался Торнике Шенгелия, в оппонентах у которого был капитан соперника — Сергей Моня.

Грузинский форвард армейцев словно перегорел эмоционально до матча и был сам не свой: никак не мог попасть в цель даже из-под кольца и регулярно терял мяч. Только за первые минуты матча Токо совершил четыре потери и был бы заменён ранее, если бы не пассивность соперника.

«Химки» долго не могли открыть счёт набранным очкам. Хозяева начали потихоньку отрываться, используя своё новое оружие — центрового Майкла Эрика. После трёх минут на табло горели 6:0 и за интригу становилось волнительно. Но всё быстро перевернул с ног на голову Сергей Карасёв. Российский форвард забил два трёхочковых подряд и резко оживил «скамейку» и болельщиков своей команды.

Замена Шенгелии случилась на экваторе четверти. Его место занял Йоханнес Фойгтманн, набравший приличную форму к весенней части баскетбольного сезона. Если раньше высокий немец в большей степени растягивал оборону соперников дальними бросками, то в последних матчах доказывает свою универсальность и манёвренность. Вот и сейчас с первого же предъявления он завалил «трёху», а после подобрал в нападении и забросил со средней.



Игра Фойгтманна дала приличный импульс красно-синим, которые снова убежали от «Химок» на дистанцию в семь очков. Но последняя атака в четверти оставалась за гостями, и мяч довели до Евгения Воронова, реализовавшего дальний выстрел аккурат с сиреной — семиочковая разница быстро трансформировалась в четырёхочковую.

Уже во второй четверти своё слово сказал Уилл Клайберн, который после ухода Майка Джеймса должен вновь показать, что он действующий MVP «Финала четырёх» Евролиги и важнейший элемент команды. Сначала Клайберн забил в проходе, после перехватил в защите и отдал отличную передачу на свободного Яниса Стрелниекса, забившего издали. Польза как она есть!

«Химки» держались благодаря индивидуальным действиям Эррика Макколлума. Защитник набрал пять очков подряд и не позволил гостям потерять контакт. Впервые разница стала двузначной лишь в середине второй четверти, когда Сергей Карасёв допустил странную ошибку, отдав мяч Майклу Эрику, который убежал на свободное кольцо и завершил быстрый отрыв данком. Нигерийский баскетболист ЦСКА этим броском набрал своё 10-е очко, став самым результативным в матче, не имея промахов с игры.

После большого перерыва неугомонный Майкл Эрик снова забил сверху. Игроки ЦСКА нащупали слабое место в обороне гостей и постоянно играли пик-н-роллы, заставляя Джордана Мики выходить в поле. Разница, само собой, увеличивалась пропорционально.

Ключевым же стал отрезок в середине третьей четверти, когда жёлто-синие пропустили рывок 1:18 и были больше похожи на боксёра, которого уже отправили в нокдаун, но он никак не может упасть и продолжает шататься, собирая удары. Именно в это время Сергей Моня получил свой четвёртый фол и отправился на скамейку. Под кольцом химчан стало так свободно, и этим пользовались армейцы, радуя публику бросками сверху. Четверть завершилась со счётом 29:13, и никаких вопросов о победителе уже не могло быть.

«Химки», правда, встрепенулись в начале четвёртой четверти. Гости наказали ЦСКА за расслабленность и потерю концентрации своим мини-рывком 9:0. Этот локальный успех позволил отодвинуть разницу с 30-очковой планки до 20-очковой. Мелочь, а приятно.

Итоговый счёт — 97:72. ЦСКА обеспечивает себе преимущество своей площадки в плей-офф, а «Химки» 9 апреля отправятся в Афины, чтобы попробовать обыграть «Олимпиакос» и завоевать пятую победу в сезоне, избежав нового антирекорда Евролиги. Напомним, худший результат пока у «Дарушафаки» — пять побед в регулярке.

По данным инсайдера Эмилиано Карчия, Майк Джеймс покидает Россию и уезжает в США. 3 апреля у него запланирован рейс домой. Президент клуба Андрей Ватутин подтвердил эту информацию. Пусть так — ЦСКА без него даже лучше. Качественных исполнителей в составе хватает, особенно стремительно прибавляют Габриэль Лундберг и Уилл Клайберн. Димитрис Итудис сумел перестроить игру команды, исключив Джеймса из уравнения. Итог: уверенные победы над УНИКСом (102:86), «Зенитом» (86:74) и «Химками» (97:72). Почему-то кажется, что перечень на этом не заканчивается. Следующим под раздачу ЦСКА рискует попасть АСВЕЛ на следующей неделе.