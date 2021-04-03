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00:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» обыграли греческий «Олимпиакос» в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча, прошедшая в Мадриде в пятницу, завершилась со счетом 72:63 (20:11, 16:15, 17:12, 19:25) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Габриэл Дек, набравший 18 очков. У гостей 22 очка набрал болгарский баскетболист Саша Везенков.

Греческая команда имеет в активе 15 побед в 33 матчах и занимает 12-е место. «Реал» одержал свою 19-ю победу и идет седьмым.

В другом матче дня «Барселона» переиграла на выезде турецкий «Фенербахче» со счетом 82:73 (26:25, 21:17, 15:16, 20:15). У победителей лучшим на площадке был Кайл Курич, набравший 16 очков, а у хозяев 19 очков заработал Марко Гудурич.

Победа «Барселоны» обеспечила ЦСКА место в первой четверке таблицы по итогам регулярного сезона и преимущество своей площадки в серии ¼ финала плей-офф.

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