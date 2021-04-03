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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану», одержав шестую победу подряд

В Краснодаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив-Кубань» принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 90:84.

Гости довольно активно начали встречу. После первой четверти именно они вели в счёте с преимуществом в три очка. К большому перерыву отрыв клуба из Казахстана увеличился до шести очков. Но после перерыва хозяева включились в игру и смогли одержать победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Уилл Камингс. Он набрал 24 очка. Ещё 23 очка «Локомотиву-Кубань» принёс Найджел Уильямс-Госс.

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