Баскетболист Фридзон передал 500 тыс. рублей призовых дому ребенка в Брянской области

«Виталий Фридзон передал в Клинцовский дом ребенка и социальный приют для детей и подростков 500 тысяч рублей. Это приз атакующего защитника “Зенита” за рекордное количество очков в матче “Звезд России” и “Звезд мира”», — говорится в сообщении.
Баскетболист сборной России Фридзон родился в городе Клинцы, его именем названа детская спортивная школа, он является почетным гражданином города.
О своем намерении передать призовые на благотворительность Фридзон сообщил ТАСС в феврале по итогам Матча звезд Единой лиги ВТБ. Команда «Звезды России» победила «Звезд мира» со счетом 183:162. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков, он получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча.