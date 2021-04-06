Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.04
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
16
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
16:44 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Фридзон передал 500 тыс. рублей призовых дому ребенка в Брянской области

ТАСС, 6 апреля. Заслуженный мастер спорта РФ баскетболист Виталий Фридзон передал 500 тыс. рублей, полученные в качестве призовых за Матч звезд Единой лиги ВТБ, Клинцовскому дому ребенка и социальному приюту для детей и подростков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Брянской области на странице в соцсети «Вконтакте».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Виталий Фридзон передал в Клинцовский дом ребенка и социальный приют для детей и подростков 500 тысяч рублей. Это приз атакующего защитника “Зенита” за рекордное количество очков в матче “Звезд России” и “Звезд мира”», — говорится в сообщении.

Баскетболист сборной России Фридзон родился в городе Клинцы, его именем названа детская спортивная школа, он является почетным гражданином города.

О своем намерении передать призовые на благотворительность Фридзон сообщил ТАСС в феврале по итогам Матча звезд Единой лиги ВТБ. Команда «Звезды России» победила «Звезд мира» со счетом 183:162. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков, он получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Гончаренко - в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого
СМИ: Капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста (видео)
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался
«Заткнитесь». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь