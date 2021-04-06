Баскетболист Фридзон передал 500 тыс. рублей призовых дому ребенка в Брянской области

«Виталий Фридзон передал в Клинцовский дом ребенка и социальный приют для детей и подростков 500 тысяч рублей. Это приз атакующего защитника “Зенита” за рекордное количество очков в матче “Звезд России” и “Звезд мира”», — говорится в сообщении.

Баскетболист сборной России Фридзон родился в городе Клинцы, его именем названа детская спортивная школа, он является почетным гражданином города.