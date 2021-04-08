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8 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Итудис назвал сроки восстановления Шенгелии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Грузинский баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия начнет тренироваться с командой с субботы, заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в четверг в Москве со счетом 88:70 обыграл АСВЕЛ в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы продлили победную серию в турнире до пяти матчей. Шенгелия пропустил встречу из-за травмы глаза.

«Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнет потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой», — сказал Итудис журналистам.

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