ЦСКА состоялся как команда. Майк Джеймс может со спокойной душой трудоустраиваться в НБА

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Второе место в регулярке Евролиги — отличный результат в сложившихся обстоятельствах. Ждём соперника по
Второе место в регулярке Евролиги — отличный результат в сложившихся обстоятельствах. Ждём соперника по
Московский ЦСКА одержал победу в предпоследнем матче регулярного сезона Евролиги — армейцы на своей площадке со счётом 88:70 обыграли АСВЕЛ.
Эта победа гарантировала ЦСКА второе место в турнирной таблице регулярки. Шансов занять первую строчку у москвичей уже не было — победу в регулярном чемпионате себе досрочно обеспечила «Барселона».
Впрочем, результат встречи ЦСКА — АСВЕЛ ни для кого не стал неожиданностью. Под конец сезона французский клуб, который уже никак не выберется с низов турнирной таблицы, был вынужден провести четыре выездных матча в самых дальних от Лиона городах.
В матче 31-го тура АСВЕЛ уступил «Химкам» (85:87), в следующей встрече был разгромлен «Зенитом» (53:87), и лишь в предыдущей игре сенсационно одолел «Маккаби» (74:67).
Учитывая последние результаты АСВЕЛа, сомнений в том, что ЦСКА сможет обеспечить себе второе место в регулярке, почти не было, даже несмотря на потерю форварда Торнике Шенгелии, который получил травму накануне встречи.
Однако ЦСКА начал матч не так уж уверенно. К концу первой четверти преимущество армейцев составило всего 3 очка — 18:15. Во второй десятиминутке москвичи начали постепенно увеличивать отрыв, и незадолго до перерыва опережали соперников на 14 очков. Однако после этого
К концовке третьей четверти ЦСКА растерял и оставшийся отрыв. Французы заработали несколько штрафных бросков и уверенно реализовали их, что позволило не только сравняться с хозяевами в счёте, но даже выйти вперёд — 58:60.
В начале заключительной четверти гости вели с разницей «+4», но вдруг ЦСКА собрался — команда совершила рывок и сразу отыграла аж 15 очков. В концовке матча москвичам удалось буквально спасти игру, что позволило им записать в свой актив ещё одну победу с двузначным преимуществом.
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Арина Ершова