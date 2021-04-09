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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Фенербахче» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали выездную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги и вышли в плей-офф турнира.

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Источник: Reuters

Игра в Турции завершилась со счетом 93:78 (23:11, 26:25, 18:21, 26:10) в пользу «Реала». Самым результативным в составе победителей стал Фабьен Козер, на счету которого 20 очков, а Николас Лапровиттола сделал дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. У «Фенербахче» 23 очка набросал Нандо де Коло.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матчей других команд «Реал» не опустится ниже шестого места и гарантировал себе выход в плей-офф.

Результаты других матчей тура:

«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 93:78,

«Альба» — «Црвена Звезда» — 81:58,

«Валенсия» — «Баскония» — 86:81.

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