«Реал» обыграл «Фенербахче» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

Игра в Турции завершилась со счетом 93:78 (23:11, 26:25, 18:21, 26:10) в пользу «Реала». Самым результативным в составе победителей стал Фабьен Козер, на счету которого 20 очков, а Николас Лапровиттола сделал дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. У «Фенербахче» 23 очка набросал Нандо де Коло.