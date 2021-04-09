«Реал» обыграл «Фенербахче» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали выездную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги и вышли в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» одержали выездную победу над турецким «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги и вышли в
Игра в Турции завершилась со счетом 93:78 (23:11, 26:25, 18:21, 26:10) в пользу «Реала». Самым результативным в составе победителей стал Фабьен Козер, на счету которого 20 очков, а Николас Лапровиттола сделал
После матчей других команд «Реал» не опустится ниже шестого места и гарантировал себе выход в
Результаты других матчей тура:
«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 93:78,
«Альба» — «Црвена Звезда» — 81:58,
«Валенсия» — «Баскония» — 86:81.