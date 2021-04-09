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Триумф российских фигуристок на ЧМ
21:57 (мск), источник: Sport24

УНИКС победил «Виртус» и сравнял счет в полуфинале Еврокубка

УНИКС одержал домашнюю победу над «Виртусом» во втором матче полуфинала Еврокубка.

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Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу российской команды со счетом 85:81.

Решающая игра серии пройдет 14 апреля. В другом полуфинале встречаются испанская «Гран-Канария» и «Монако». Счет в серии 1−0 в пользу «Гран-Канарии».

Еврокубок. Плей-офф. ½ финала. 2-й матч

УНИКС (Казань, Россия) — «Виртус» (Болонья, Италия) — 85:81 (18:14, 29:23, 24:24, 14:20).

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