УНИКС победил «Виртус» и сравнял счет в полуфинале Еврокубка
УНИКС одержал домашнюю победу над «Виртусом» во втором матче полуфинала Еврокубка.
УНИКС одержал домашнюю победу над «Виртусом» во втором матче полуфинала Еврокубка.
Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу российской команды со счетом 85:81.
Решающая игра серии пройдет 14 апреля. В другом полуфинале встречаются испанская «Гран-Канария» и «Монако». Счет в серии 1−0 в пользу «Гран-Канарии».
Еврокубок.
УНИКС (Казань, Россия) — «Виртус» (Болонья, Италия) — 85:81 (18:14, 29:23, 24:24, 14:20).