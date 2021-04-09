«Зенит» победил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 9 апреля. Петербургский «Зенит» обыграл израильский «Маккаби» со счетом 86:69 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3 532 зрителей.
ТАСС, 9 апреля. Петербургский «Зенит» обыграл израильский «Маккаби» со счетом 86:69 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 3 532 зрителей.
Самыми результативными игроками встречи стали Остин Холлинз из «Зенита» и игрок «Маккаби» Тайлер Дорси, оба баскетболиста набрали по 15 очков.
«Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях. «Маккаби» идет на 13-й строчке, имея в активе 12 побед в 34 матчах.
Последний матч регулярного чемпионата «Зенит» проведет 12 апреля дома против греческого «Панатинаикоса». В