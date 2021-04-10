Баскетболисты «Химок» проиграли «Олимпиакосу» в заключительном матче в Евролиге
ТАСС, 9 апреля. Российские «Химки» проиграли греческому «Олимпиакосу» со счетом 75:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 9 апреля. Российские «Химки» проиграли греческому «Олимпиакосу» со счетом 75:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков, в его активе 20 очков и 11 подборов. У «Химок» больше всех очков набрал атакующий защитник Эррик Макколлум — 17.
Команды завершили выступление в регулярном чемпионате и не вышли в