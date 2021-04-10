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00:14 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» проиграли «Олимпиакосу» в заключительном матче в Евролиге

ТАСС, 9 апреля. Российские «Химки» проиграли греческому «Олимпиакосу» со счетом 75:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков, в его активе 20 очков и 11 подборов. У «Химок» больше всех очков набрал атакующий защитник Эррик Макколлум — 17.

Команды завершили выступление в регулярном чемпионате и не вышли в плей-офф. «Олимпиакос» одержал 16 побед в 34 матчах, заняв 12-е место в турнирной таблице. «Химки» одержали четыре победы и заняли последнее, 18-е место.

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