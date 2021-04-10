Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
9.04
Метц
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
9.04
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
01
Футбол. Зарубежный
9.04
Уэска
Эльче
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
9.04
Арминия
Фрайбург
10
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
9.04
Авангард
Ак Барс
12
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА, «Реал» и «Милан» узнали соперников по плей-офф Евролиги

В Евролиге завершились матчи 34-го тура регулярного чемпионата.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Милан» на домашней арене разгромил «Анадолу Эфес» — 98:75. Лучшим в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 19 очков. У стамбульцев 15 баллов на счету Родриго Бобуа.

В ещё одном матче дня мюнхенская «Бавария» в гостях победила «Барселону» (82:72), которая уже давно гарантировала себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Лучшим в составе мюнхенцев стал Джален Рейнольдс, набравший 26 очков. У «Барселоны» по 12 баллов в активе Лео Вестерманна и Леандро Больмаро. Девять очков записал в актив Пау Газоль.

После завершения 34-го тура в Евролиге определились три четвертьфинальные пары плей-офф.

ЦСКА — «Фенербахче»
«Анадолу Эфес» — «Реал»
«Милан» — «Бавария».

«Зенит» в случае победы над «Панатинаикосом» в матче 12 апреля сыграет в серии плей-офф против «Барселоны». Если петербуржцы оступятся, то с каталонцами в плей-офф встретится «Валенсия».

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Серхио Рамос и Эден Азар пропустят матч «Реала» с «Барселоной»
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка России по футболу
«Барселона» победит в Эль Класико: Топ ставок выходных
«Ак Барс» сравнял счет в серии финала Восточной конференции КХЛ
Российские керлингисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал ЧМ
Гол Винисиуса признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов
Клуб НХЛ хочет расторгнуть контракт с чемпионом ОИ из России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь