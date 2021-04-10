Везенков признан самым ценным игроком недели в Евролиге

«Олимпиакос» 9 апреля обыграл на своем паркете подмосковные «Химки» (82:75) в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги. Везенков оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, завершив встречу с показателем полезности 31.