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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Везенков признан самым ценным игроком недели в Евролиге

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Форвард греческого «Олимпиакоса» Саша Везенков признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольной Евролиге, сообщается на сайте турнира.

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«Олимпиакос» 9 апреля обыграл на своем паркете подмосковные «Химки» (82:75) в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги. Везенков оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, завершив встречу с показателем полезности 31.

Во время загрузки произошла ошибка.

В число пяти лучших игроков недели вошли баскетболисты московского ЦСКА Габриэль Лундберг и Майкл Эрик, набравшие 23 и 21 очко соответственно в победной игре с французским АСВЕЛом.

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