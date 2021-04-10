Везенков признан самым ценным игроком недели в Евролиге
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Форвард греческого «Олимпиакоса» Саша Везенков признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольной Евролиге, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Форвард греческого «Олимпиакоса» Саша Везенков признан самым ценным игроком (MVP) недели в баскетбольной Евролиге, сообщается на сайте турнира.
«Олимпиакос» 9 апреля обыграл на своем паркете подмосковные «Химки» (82:75) в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги. Везенков оформил
В число пяти лучших игроков недели вошли баскетболисты московского ЦСКА Габриэль Лундберг и Майкл Эрик, набравшие 23 и 21 очко соответственно в победной игре с французским АСВЕЛом.