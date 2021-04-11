Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли регулярный чемпионат Беларуси

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Атлетико
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Спартак
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Майнц
23
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Дижон
30
Хоккей. НХЛ
12.04
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Реал Сосьедад
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Авангард
ОТ
23
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Аугсбург
10
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
16:05
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ним
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
41
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Иртыш
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Енисей
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Дженоа
31
Хоккей. НХЛ
12.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Динамо Бр
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Велес
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Осасуна
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Нант
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Кальяри
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Спартак-2
52
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
01
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
11:16 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли регулярный чемпионат Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» заняли первое место по итогам регулярного сезона чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В заключительном поединке второго этапа действующие чемпионы страны обыграли на выезде одного из своих главных конкурентов «Гродно-93» со счетом 82:72.

Еще два фаворита также добились побед в матчах последнего тура. Могилевский «Борисфен» разгромил на своей арене «Гродно-93-ГрГУ» — 96:63, а столичный «Импульс-БГУИР» в Витебске был сильнее местного «Рубона» — 90:70.

По итогам 30 матчей регулярного сезона первое место заняли «Цмокi-Мiнск» — 56 очков, вторым с таким же показателем финишировал «Борисфен», на один балл отстали баскетболисты «Гродно-93», «Импульс-БГУИР» набрал 48 очков, в активе «Рубона» 45 баллов, у «Гродно-93-ГрГУ» 40 очков.

Первые матчи четвертьфинальных серий (до двух побед) состоятся 17 апреля: «Цмокi-Мiнск» — РГУОР (Минск), «Борисфен» — «Цмокi-Мiнск-2», «Гродно-93» — «Гродно-93-ГрГУ», «Импульс-БГУИР» — «Рубон».

В соревнованиях женских команд накануне стартовали медальные серии. В первом поединке за чемпионский титул победительницы регулярного сезона баскетболистки «Горизонта» победили «Цмокi-Мiнск» с результатом 71:66. На старте «бронзовой» серии баскетболистки гродненской «Олимпии» разгромили на своей площадке столичный клуб «БДУ-Цмокi» с результатом 85:47. Сегодня в Минске и Гродно пройдут вторые матчи серий до трех побед.

 Гороскоп на май 2020
Несколько фото, показывающие, что природа - самый гениальный художник
Месси не может забивать без Криштиану Роналду
«Сочи» обострил чемпионскую гонку на 5 минут и получил от Азмуна
«Авангард» вышел вперед в финальной серии Востока КХЛ
«Ювентус» победил «Дженоа», «Наполи» обыграл «Сампдорию»
Погребняк передал привет «Динамо» — дубль и MVP матча
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
«Фиорентина» Кокорина играет против «Аталанты» Миранчука (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь