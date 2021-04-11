Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выиграли регулярный чемпионат Беларуси

В заключительном поединке второго этапа действующие чемпионы страны обыграли на выезде одного из своих главных конкурентов «Гродно-93» со счетом 82:72.

Еще два фаворита также добились побед в матчах последнего тура. Могилевский «Борисфен» разгромил на своей арене «Гродно-93-ГрГУ» — 96:63, а столичный «Импульс-БГУИР» в Витебске был сильнее местного «Рубона» — 90:70.

По итогам 30 матчей регулярного сезона первое место заняли «Цмокi-Мiнск» — 56 очков, вторым с таким же показателем финишировал «Борисфен», на один балл отстали баскетболисты «Гродно-93», «Импульс-БГУИР» набрал 48 очков, в активе «Рубона» 45 баллов, у «Гродно-93-ГрГУ» 40 очков.

Первые матчи четвертьфинальных серий (до двух побед) состоятся 17 апреля: «Цмокi-Мiнск» — РГУОР (Минск), «Борисфен» — «Цмокi-Мiнск-2», «Гродно-93» — «Гродно-93-ГрГУ», «Импульс-БГУИР» — «Рубон».