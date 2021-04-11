Не игравший из-за травмы с 2018 года Мозгов провел первую тренировку за «Химки»

В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. Центровой восстанавливался от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он стал чемпионом лиги в составе «Кливленда». Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». За последний клуб Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.