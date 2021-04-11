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20:11 (мск), источник: ТАСС

Не игравший из-за травмы с 2018 года Мозгов провел первую тренировку за «Химки»

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист Тимофей Мозгов провел первую тренировку за «Химки» после долгосрочного восстановления от травмы и в понедельник должен оказаться в заявке на матч Единой лиги ВТБ против «Енисея». Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы клуба Ольга Крылова.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. Центровой восстанавливался от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

«Мозгов провел первую тренировку с командой и ожидается завтра в заявке на матч», — сказала собеседница ТАСС.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он стал чемпионом лиги в составе «Кливленда». Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». За последний клуб Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

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