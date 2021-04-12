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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» примут «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня очередной домашний матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна примут одного из фаворитов лиги — краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Игра начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Минчане проводят этот сезон неудачно: в 20 матчах одержано лишь две победы, причем в десяти последних встречах они потерпели поражения. На прошлой неделе «драконы» проиграли в Перми местной «Парме» со счетом 65:74 и находятся на последнем, 13-м, месте в турнирной таблице. Краснодарская команда в предыдущем туре обыграла у себя дома казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 90:84 и занимает сейчас 4-е место, одержав 15 викторий.

Впереди баскетболисты питерского «Зенита», у которых 19 побед, у московского ЦСКА 16 выигрышей, по 15 викторий в активе казанского УНИКСа и «Локомотива-Кубани».

В плей-офф «банковского» турнира по итогам регулярного сезона выйдут восемь лучших клубов.

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