«Цмокi-Мiнск» примут «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

На площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна примут одного из фаворитов лиги — краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Игра начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Минчане проводят этот сезон неудачно: в 20 матчах одержано лишь две победы, причем в десяти последних встречах они потерпели поражения. На прошлой неделе «драконы» проиграли в Перми местной «Парме» со счетом 65:74 и находятся на последнем, 13-м, месте в турнирной таблице. Краснодарская команда в предыдущем туре обыграла у себя дома казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 90:84 и занимает сейчас 4-е место, одержав 15 викторий.