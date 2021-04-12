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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» с разницей «+26»

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 101:75.

В начале первой четверти минскому клубу удалось набрать небольшое преимущество, однако гости совершили рывок и отыграли сразу восемь очков. После этого «Локомотив-Кубань» не уступал в счёте на протяжении всего матча. Первая десятиминутка завершилась со счётом 31:21. Во втором отрезке гости увеличили отрыв, и к большому перерыву команды подошли со счётом 53:38, а в третьей четверти преимущество краснодарского клуба дошло до разгромного — 85:53.

Самыми результативными в составе победителей стали Миндаугас Кузминскас и Найджел Уильямс-Госс, набравшие по 15 очков. 22 очка хозяевам принёс Крис Клайберн.

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