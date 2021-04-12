«Зенит» обыграл «Панатинаикос» и вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги
ТАСС, 12 апреля. Петербургский «Зенит» обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 112:83 в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в
ТАСС, 12 апреля. Петербургский «Зенит» обыграл греческий «Панатинаикос» со счетом 112:83 в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в
Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, оформивший
«Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 14 поражениях, и вышел в
«Панатинаикос» идет на 16-й строчке, имея в активе 11 побед в 33 матчах. 14 апреля клуб проведет матч против московского ЦСКА.
В