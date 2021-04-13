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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде

ТАСС, 13 апреля. Нижний Новгород примет «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В финальной части турнира примут участие испанские клубы «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос» и «Тенерифе», чешский «Нимбурк», израильский «Хапоэль Холон», турецкий «Пинар Каршыяка», французский «Страсбур» и российский «Нижний Новгород». Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса «Нагорный-Арена», который является домашним стадионом нижегородского клуба.

«Мы в Нижнем Новгороде любим баскетбол и делаем все возможное, чтобы улучшить этот вид спорта в нашем городе. Мы хотели бы поблагодарить Лигу чемпионов по баскетболу за честь назвать Нижний Новгород городом — организатором “Финала восьми”, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Я уверен, что это мероприятие будет проведено на высшем уровне с соблюдением всех требований протокола COVID-19».

Матчи пройдут с 5 по 9 мая. Лига чемпионов — третий по значимости международный баскетбольный турнир в Европе.

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