«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде

«Мы в Нижнем Новгороде любим баскетбол и делаем все возможное, чтобы улучшить этот вид спорта в нашем городе. Мы хотели бы поблагодарить Лигу чемпионов по баскетболу за честь назвать Нижний Новгород городом — организатором “Финала восьми”, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Я уверен, что это мероприятие будет проведено на высшем уровне с соблюдением всех требований протокола COVID-19».