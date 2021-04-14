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22:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Панатинаикос» в заключительном матче «регулярки» Евролиги

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли греческий «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 93:86 (27:19, 22:20, 25:22, 19:25) в пользу хозяев. У победителей 19 очков набрал Иффе Лундберг, у гостей 15 очков набрал Яннис Папапетру.

ЦСКА финишировал на втором месте в таблице Евролиги, одержав 24 победы в 34 матчах, и сыграет в четвертьфинале с турецким «Фенербахче». «Панатинаикос» (11 побед, 23 поражения) занял 16-ю строчку.

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