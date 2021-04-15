УНИКС победил «Виртус» и вышел в финал Еврокубка
В Болонье (Италия) состоялся 3-й матч полуфинала Еврокубка, в котором казанский УНИКС в гостях нанес поражение «Виртусу».
В Болонье (Италия) состоялся 3-й матч полуфинала Еврокубка, в котором казанский УНИКС в гостях нанес поражение «Виртусу».
Встреча завершилась победой российской команды со счетом 107:100 (21:21; 25:27; 27:19; 34:33).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Виртуса» Милош Теодосич, набравший 25 очков (4 подбора, 9 передач). В составе УНИКСа набиольшее количество очков набрал атакующий защитник Джамар Смит (24 очка, 2 подбор, 5 передач).
Благодаря этой виктории УНИКС вышел в финал Еврокубка, где сыграет с «Монако», а также завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон.