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00:30 (мск), источник: Sport24

УНИКС победил «Виртус» и вышел в финал Еврокубка

В Болонье (Италия) состоялся 3-й матч полуфинала Еврокубка, в котором казанский УНИКС в гостях нанес поражение «Виртусу».

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Источник: unics.ru

Встреча завершилась победой российской команды со счетом 107:100 (21:21; 25:27; 27:19; 34:33).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Виртуса» Милош Теодосич, набравший 25 очков (4 подбора, 9 передач). В составе УНИКСа набиольшее количество очков набрал атакующий защитник Джамар Смит (24 очка, 2 подбор, 5 передач).

Благодаря этой виктории УНИКС вышел в финал Еврокубка, где сыграет с «Монако», а также завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон.

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