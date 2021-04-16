ЦСКА и еще шесть клубов хотят отставки президента Евролиги Бертомеу

ЦСКА, литовский «Жальгирис», турецкий «Анадолу Эфес», итальянский «Милан», израильский «Маккаби», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос» не хотят, чтобы Бертомеу автоматически продлевал свой срок полномочий еще на один год.

«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить вам, что не даем нашего согласия на автоматическое продление ваших полномочий», — говорится в общем заявлении.

Отмечается, что если команды Евролиги не хотят, чтобы срок полномочий Бертомеу продлевался, они должны заявить об этом в письменной форме до 10 мая каждого года. Если этого не будет сделано, а большинство клубов не придет к согласию, срок его полномочий автоматически продлевается.

Бертомеу созвал внеочередное общее собрание акционеров лиги на 26 апреля, чтобы обсудить все возникшие вопросы.