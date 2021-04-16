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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА и еще шесть клубов хотят отставки президента Евролиги Бертомеу

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА и еще шесть европейских клубов хотят отставки президента Евролиги Жорди Бертомеу, сообщает SDNA.

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Источник: AFP 2020

ЦСКА, литовский «Жальгирис», турецкий «Анадолу Эфес», итальянский «Милан», израильский «Маккаби», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос» не хотят, чтобы Бертомеу автоматически продлевал свой срок полномочий еще на один год.

«Дорогой Жорди. Этим письмом мы хотели бы сообщить вам, что не даем нашего согласия на автоматическое продление ваших полномочий», — говорится в общем заявлении.

Отмечается, что если команды Евролиги не хотят, чтобы срок полномочий Бертомеу продлевался, они должны заявить об этом в письменной форме до 10 мая каждого года. Если этого не будет сделано, а большинство клубов не придет к согласию, срок его полномочий автоматически продлевается.

Бертомеу созвал внеочередное общее собрание акционеров лиги на 26 апреля, чтобы обсудить все возникшие вопросы.

Бертомеу был назначен на должность главы Евролиги в 2000 году, в 2009-м он стал председателем правления турнира, а в 2011-м — президентом организации.

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