Новый сезон баскетбольного Еврокубка будет проведен в обновленном формате

В новом сезоне примут участие 20 команд, а не 24. Они будут поделены на две группы по 10 команд, которые проведут регулярный чемпионат в два круга. Клубы, занявшие с первого по восьмое места, выйдут в плей-офф турнира.

Все игры плей-офф будут проводиться в формате одного матча. Чемпион и серебряный призер турнира в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

Планируется, что новый сезон Еврокубка начнется в конце октября 2021 года и завершится к середине — концу мая.