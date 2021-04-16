Новый сезон баскетбольного Еврокубка будет проведен в обновленном формате
ТАСС, 16 апреля. Клубы баскетбольного Еврокубка согласовали новую модель проведения турнира. Как сообщает
ТАСС, 16 апреля. Клубы баскетбольного Еврокубка согласовали новую модель проведения турнира. Как сообщает
В новом сезоне примут участие 20 команд, а не 24. Они будут поделены на две группы по 10 команд, которые проведут регулярный чемпионат в два круга. Клубы, занявшие с первого по восьмое места, выйдут в
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Планируется, что новый сезон Еврокубка начнется в конце октября 2021 года и завершится к середине — концу мая.
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. В нынешнем сезоне казанский УНИКС сыграет в финале с «Монако». Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 5 мая.