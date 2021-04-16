«Цмоки-Минск» проиграл 12-й раз подряд, уступив дома «Енисею»

Команда из Красноярска начала с мощного рывка и уже после первой четверти лидировала со значительным преимуществом — 29:8. К большому перерыву сибиряки сохранили преимущество — 48:27. В третьей четверти минчане немного сократили отставание — 54:68. В заключительном игровом отрезке хозяева отыграли ещё несколько очков, благодаря чему избежали разгромного поражения. Итог — победа «Енисея» со счётом 81:74.