«Парма» впервые вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Автодор на выезде одержал победу над Пармой.
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Автодор на выезде одержал победу над Пармой.
Встреча, прошедшая 17 апреля в Перми, завершилась со счетом 100:93 (20:28, 26:20, 19:25, 35:20) в пользу баскетболистов команды из Саратова.
Несмотря на поражение, «Парма» впервые в истории завоевала путевку в
Самым результативным игроком матча стал защитник «Автодора» Джиан Клавелл, набравший 28 очков. У «Пармы» 21 очко на счету Адаса Юшкявичюса.