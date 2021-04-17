«Парма» впервые вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая 17 апреля в Перми, завершилась со счетом 100:93 (20:28, 26:20, 19:25, 35:20) в пользу баскетболистов команды из Саратова.

Несмотря на поражение, «Парма» впервые в истории завоевала путевку в плей-офф. Ей было достаточно не проиграть «Автодору» с разницей больше 23 очков, чтобы остаться на 8-м месте.