УНИКС победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у пермской «Пармы» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у пермской «Пармы» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
УНИКС в Казани победил со счетом 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4).
Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, который набрал 17 очков. УНИКС одержал 17-ю победу в 22 матчах Единой лиги ВТБ и остался на втором месте. У «Пармы» — 10 побед в 24 матчах и восьмое место.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ УНИКС проведет 22 апреля против «Енисея» в Красноярске.