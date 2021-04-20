УНИКС победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, который набрал 17 очков. УНИКС одержал 17-ю победу в 22 матчах Единой лиги ВТБ и остался на втором месте. У «Пармы» — 10 побед в 24 матчах и восьмое место.