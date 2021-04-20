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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у пермской «Пармы» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.

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УНИКС в Казани победил со счетом 69:51 (16:16, 22:20, 11:11, 20:4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, который набрал 17 очков. УНИКС одержал 17-ю победу в 22 матчах Единой лиги ВТБ и остался на втором месте. У «Пармы» — 10 побед в 24 матчах и восьмое место.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ УНИКС проведет 22 апреля против «Енисея» в Красноярске.

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