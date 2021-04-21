Баскетболист УНИКСа Джамар Смит вошел в символическую сборную Еврокубка

34-летний Смит сыграл в 20 матчах турнира, набирая в среднем 17,1 очка и делая 3,6 передачи за игру. Американец выступает за казанский клуб с 2017 года.

Также в символическую сборную турнира вошел бывший баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, ныне выступающий за итальянский «Виртус». Сербский разыгрывающий выступал за армейцев с 2011 по 2017 год и стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и победителем Евролиги сезона-2015/16.

Помимо Смита и Теодосича, в символическую сборную Еврокубка попали Исайя Кординье («Нантер», Франция), Матиас Лессор («Монако») и Уилли Рид («Будучность», Черногория).