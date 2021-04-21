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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА объявил о переходе Майка Джеймса в клуб НБА

ЦСКА объявил о переходе разыгрывающего армейцев Майка Джеймса в неназванный клуб НБА.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-синих.

По окончании сезона-2020/21 Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА. Его контракт с армейцами действует до конца сезона-2022/23.

19 апреля сообщалось, что 30-летний Джеймс подпишет контракт с «Бруклином». 29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.

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