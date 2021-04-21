ЦСКА объявил о переходе Майка Джеймса в клуб НБА

«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации», — говорится в заявлении на официальном сайте красно-синих.

По окончании сезона-2020/21 Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА. Его контракт с армейцами действует до конца сезона-2022/23.