ЦСКА объявил о переходе Майка Джеймса в клуб НБА
ЦСКА объявил о переходе разыгрывающего армейцев Майка Джеймса в неназванный клуб НБА.
ЦСКА объявил о переходе разыгрывающего армейцев Майка Джеймса в неназванный клуб НБА.
«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации», — говорится в заявлении на официальном сайте
По окончании сезона-2020/21 Джеймс вновь будет считаться игроком ЦСКА. Его контракт с армейцами действует до конца сезона-2022/23.
19 апреля сообщалось, что 30-летний Джеймс подпишет контракт с «Бруклином». 29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.