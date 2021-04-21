Минские «Цмокi» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли последний домашний матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли последний домашний матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили подмосковным «Химкам» со счетом 65:81 (17:16, 13:21, 15:19, 20:25). Самым результативным в составе хозяев стал Крис Клайберн, набравший 18 очков. В первом круге встреча этих команд также завершилась победой российского клуба со счетом 89:65.
Минчанам осталось провести еще один поединок в Единой лиге ВТБ — 25 апреля в
Восемь участников