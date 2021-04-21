ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло, набравший 27 очков, у ЦСКА по 20 очков набрали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниэл Хэккетт. Де Коло ранее играл за ЦСКА, дважды став с клубом победителем Евролиги.

Перед матчем с ЦСКА «Фенербахче» сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде — пять среди игроков и три среди членов тренерского штаба. Команда предоставила все необходимые документы и прошла дополнительное тестирование по прибытии в Россию.

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Москве.