ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло, набравший 27 очков, у ЦСКА по 20 очков набрали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниэл Хэккетт. Де Коло ранее играл за ЦСКА, дважды став с клубом победителем Евролиги.
Перед матчем с ЦСКА «Фенербахче» сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде — пять среди игроков и три среди членов тренерского штаба. Команда предоставила все необходимые документы и прошла дополнительное тестирование по прибытии в Россию.
ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Москве.
ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Фенербахче» — седьмое. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные «Химки» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Петербургский «Зенит» стал восьмым и позднее в среду проведет на выезде первый матч плей-офф против испанской «Барселоны».