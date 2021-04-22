«Зенит» победил «Барселону» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги
ТАСС, 21 апреля. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 76:74 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Испании.
ТАСС, 21 апреля. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 76:74 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Испании.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 19 очков и отдавший девять передач. У «Барселоны» больше всего очков набрал центровой Брэндон Дэвис (18 очков и 9 подборов).
Ранее в среду ЦСКА в первом матче
«Зенит» занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Барселона» стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные «Химки» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.