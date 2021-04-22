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00:28 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Барселону» в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 апреля. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли испанскую «Барселону» со счетом 76:74 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 19 очков и отдавший девять передач. У «Барселоны» больше всего очков набрал центровой Брэндон Дэвис (18 очков и 9 подборов).

Ранее в среду ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл турецкий «Фенербахче» (92:76).

«Зенит» повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Испании.

«Зенит» занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Барселона» стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные «Химки» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.

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