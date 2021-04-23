«Анадолу Эфес» повел 2−0 в серии ¼ финала Евролиги с «Реалом»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Баскетболисты турецкого «Анадолу Эфес» разгромили испанский «Реал» во втором матче серии ¼ финала
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Баскетболисты турецкого «Анадолу Эфес» разгромили испанский «Реал» во втором матче серии ¼ финала
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23). В составе хозяев самым результативным стал Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Реала» 17 очков в активе Трея Томпкинса.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу турецкого клуба. Третий матч противостояния состоится 27 апреля в Мадриде.
В другой четвертьфинальной серии итальянский «Милан» дома нанес поражение немецкой «Баварии» — 80:69 (26:12, 21:17, 18:24, 15:16). Счет в серии стал 2−0 в пользу «Милана». Третья встреча пройдет 28 апреля в Мюнхене.