«Анадолу Эфес» повел 2−0 в серии ¼ финала Евролиги с «Реалом»

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23). В составе хозяев самым результативным стал Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Реала» 17 очков в активе Трея Томпкинса.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу турецкого клуба. Третий матч противостояния состоится 27 апреля в Мадриде.