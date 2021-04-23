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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анадолу Эфес» повел 2−0 в серии ¼ финала Евролиги с «Реалом»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Баскетболисты турецкого «Анадолу Эфес» разгромили испанский «Реал» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Евролиги.

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Источник: Reuters

Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23). В составе хозяев самым результативным стал Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Реала» 17 очков в активе Трея Томпкинса.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу турецкого клуба. Третий матч противостояния состоится 27 апреля в Мадриде.

В другой четвертьфинальной серии итальянский «Милан» дома нанес поражение немецкой «Баварии» — 80:69 (26:12, 21:17, 18:24, 15:16). Счет в серии стал 2−0 в пользу «Милана». Третья встреча пройдет 28 апреля в Мюнхене.

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