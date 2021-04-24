ЦСКА удвоил преимущество в четвертьфинальной серии Евролиги с «Фенербахче»

Самым результативным игроком встречи стал Марко Гудурич из «Фенербахче», который набрал 27 очков. В составе ЦСКА больше всех очков на свой счет записал Дэниел Хэккетт (14).

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2−0. Третий матч пройдет 28 апреля в Стамбуле.