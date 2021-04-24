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09:30 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА удвоил преимущество в четвертьфинальной серии Евролиги с «Фенербахче»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 78:67 над турецким «Фенербахче» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 5 128 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал Марко Гудурич из «Фенербахче», который набрал 27 очков. В составе ЦСКА больше всех очков на свой счет записал Дэниел Хэккетт (14).

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2−0. Третий матч пройдет 28 апреля в Стамбуле.

ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Фенербахче» — седьмое. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные «Химки» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Петербургский «Зенит» стал восьмым и в пятницу проводит в гостях второй матч плей-офф против испанской «Барселоны» («Зенит» ведет в серии со счетом 1−0).

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