ЦСКА удвоил преимущество в четвертьфинальной серии Евролиги с «Фенербахче»
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 78:67 над турецким «Фенербахче» во втором матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 78:67 над турецким «Фенербахче» во втором матче четвертьфинальной серии
Самым результативным игроком встречи стал Марко Гудурич из «Фенербахче», который набрал 27 очков. В составе ЦСКА больше всех очков на свой счет записал Дэниел Хэккетт (14).
ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2−0. Третий матч пройдет 28 апреля в Стамбуле.
ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, «Фенербахче» — седьмое. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные «Химки» заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Петербургский «Зенит» стал восьмым и в пятницу проводит в гостях второй матч