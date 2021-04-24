«Зенит» уступил «Барселоне» в овертайме и позволил сопернику сравнять счет в серии
«Зенит» уступил «Барселоне» во 2-м матче четвертьфинальной серии
«Зенит» уступил «Барселоне» во 2-м матче четвертьфинальной серии
Встреча между 1-й и 8-й командами регулярного чемпионата, состоявшаяся 23 апреля в Каталонии, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 81:78.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Брэндон Дэвис, набравший 22 очка. У «Зенита» 23 очка набрал разыгрывающий Кевин Пангос, а 17 — форвард Уилл Томас.
«Барселона» сравняла счет в серии до трех побед — 1−1. 3-й матч противостояния состоится в
Евролига.
«Барселона» (Барселона, Испания) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 81:78 ОТ (13:16, 25:13, 10:19, 18:18, 15:12).
Счет в серии: 1−1.