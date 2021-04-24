Майк Джеймс прокомментировал конфликт с Итудисом в ЦСКА

«Что у меня произошло с Итудисом? Когда меня отстранили, у меня в личной жизни были тяжелые времена. Считаю, клуб поступил неправильно. Мой конфликт с Итудисом — это не на уровне тренер-баскетболист. Мы просто по-мужски не сошлись характерами», — заявил Джеймс.