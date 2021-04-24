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10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Майк Джеймс прокомментировал конфликт с Итудисом в ЦСКА

Разыгрывающий «Бруклина» Майк Джеймс на пресс-конференции 24 апреля прокомментировал конфликт с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Что у меня произошло с Итудисом? Когда меня отстранили, у меня в личной жизни были тяжелые времена. Считаю, клуб поступил неправильно. Мой конфликт с Итудисом — это не на уровне тренер-баскетболист. Мы просто по-мужски не сошлись характерами», — заявил Джеймс.

23 апреля «Бруклин» подписал десятидневный контракт с Джеймсом.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

21 апреля пресс-служба армейцев сообщила, что клуб отпустил разыгрывающего в НБА.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.

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