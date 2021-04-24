Майк Джеймс прокомментировал конфликт с Итудисом в ЦСКА
Разыгрывающий «Бруклина» Майк Джеймс на
Разыгрывающий «Бруклина» Майк Джеймс на
«Что у меня произошло с Итудисом? Когда меня отстранили, у меня в личной жизни были тяжелые времена. Считаю, клуб поступил неправильно. Мой конфликт с Итудисом — это не на уровне
23 апреля «Бруклин» подписал десятидневный контракт с Джеймсом.
29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.
21 апреля
В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.