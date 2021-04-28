Кубок баскетбольной Лиги чемпионов покажут в торговых центрах Нижнего Новгорода

Ранее стало известно, что Нижний Новгород примет «Финал восьми» Лиги чемпионов. В финальной части турнира примут участие испанские клубы «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос» и «Тенерифе», чешский «Нимбурк», израильский «Хапоэль» (Холон), турецкий «Пинар Каршыяка», французский «Страсбур» и российский «Нижний Новгород». Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса «Нагорный-Арена», который является домашним стадионом нижегородского клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«С 29 апреля по 1 мая в крупных торговых центрах откроется специальная зона, где будет выставлен кубок», — сказано в сообщении.

В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов — победителей турнира: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания). После финального матча, который состоится 9 мая в Нижнем Новгороде, на нем появится пятая отметка.