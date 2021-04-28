Кубок баскетбольной Лиги чемпионов покажут в торговых центрах Нижнего Новгорода

Ранее стало известно, что Нижний Новгород примет «Финал восьми» Лиги чемпионов. В финальной части турнира примут участие испанские клубы «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос» и «Тенерифе», чешский «Нимбурк», израильский «Хапоэль» (Холон), турецкий «Пинар Каршыяка», французский «Страсбур» и российский «Нижний Новгород». Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса «Нагорный-Арена», который является домашним стадионом нижегородского клуба.
«С 29 апреля по 1 мая в крупных торговых центрах откроется специальная зона, где будет выставлен кубок», — сказано в сообщении.
В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов — победителей турнира: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания). После финального матча, который состоится 9 мая в Нижнем Новгороде, на нем появится пятая отметка.
За три дня кубок побывает в торговых центрах «Жар-Птица», «Фантастика» и «Седьмое небо». «Все желающие смогут сделать фотографии с трофеем, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах подарков от баскетбольного клуба “Нижний Новгород”», — добавили в пресс-службе.