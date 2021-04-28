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28 апреля, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА победили «Фенербахче» в третьем матче серии четвертьфинала Евролиги и вышли в «Финал четырех».

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась победой ЦСКА со счетом 85:68 (17:24, 27:15, 27:11, 14:18). Самыми результативными в составе армейцев стали Уилл Клайберн (34 очка, 7 подборов) и Габриэль Лундберг (22 очка, 7 подборов, 5 передач). У «Фенербахче» 22 очка на счету Нандо де Коло.

Следующий соперник ЦСКА определится в серии «Анадолу Эфес» — «Реал» (после трех игр «Анадолу» ведет со счетом 2−1).

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