ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Игра, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась победой ЦСКА со счетом 85:68 (17:24, 27:15, 27:11, 14:18). Самыми результативными в составе армейцев стали Уилл Клайберн (34 очка, 7 подборов) и Габриэль Лундберг (22 очка, 7 подборов, 5 передач). У «Фенербахче» 22 очка на счету Нандо де Коло.