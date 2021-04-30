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21:28 (мск), источник: Sport24

УНИКС проиграл «Монако» в финальной серии Еврокубка

Казанский УНИКС проиграл «Монако» в финальной серии Еврокубка. После поражения в 1-м матче на выезде (87:89) российский клуб уступил «Монако» и в Казани — 83:86.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Монако» Роб Грэй, набравший 25 очков. У УНИКСа лучшим был форвард Джон Браун, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

«Монако» впервые стал победителем Еврокубка. Единственное чемпионство УНИКСа в турнире датируется 2011 годом.

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